“La lotta alla mafia non è ancora stata vinta. Lotta alla mafia significa aiutare le forze dell’ordine ma anche dare lavoro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini incontrando i giornalisti dopo avere deposto una corona di alloro sul luogo della strage in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e gli agenti di scorta.

Il leader della Lega, giunto in mattinata a Palermo per un tour con varie tappe in Sicilia, ha aggiunto: “Oggi è una giornata fondata sul lavoro. Incontriamo pescatori, artigiani commercianti, disoccupati operai. Mentre altri organizzano passerelle coi vip io ho scelto di dedicare la giornata di oggi al lavoro in Sicilia e la giornata di domani al lavoro in Calabria”.

“Le infrastrutture sono fondamentali per il lavoro. Un ponte che unisca Sicilia e Calabria serve all’Italia, ai siciliani ai calabresi. E dà lavoro a migliaia e migliaia di persone”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Capaci, poco prima di partire per Bagheria.

Dopodiché Salvini è passato ad un altro tema “caldo” per la Sicilia: “Tratte care e tratte cancellate, penso a Trapani. Ma anche ai problemi per la Sardegna. Con tutti i miliardi che gli italiani hanno dato ad Alitalia non è possibile che in una stagione così delicata per il turismo ci siano tagli o prezzi così elevati”. Il leader della Lega ha fatto queste dichiarazioni ai giornalisti, non appena giunto in aeroporto a Palermo, dove si è tenuta una seduta straordinaria del governo regionale e dell’Anci Sicilia sul caro tariffe e sulla decisione dell’Alitalia di cancellare i collegamenti con lo scalo di Trapani Birgi. “Per questo motivo – ha aggiunto Salvini – abbiamo già chiesto al governo di intervenire perché gli italiani ci mettono i soldi ma poi vogliono poter volare a prezzi decenti”.

Nella foto: il leader della Lega, Matteo Salvini

Ansa