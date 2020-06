Detenevano 31 dosi di cocaina e 62 di marijuana per immetterla nel mercato di Paternò (Catania) e per questo sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia. Si tratta del 32enne Fabio Gabriele NISTA, e del 26enne Sebastiano DI MAURO, entrambi paternesi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno fermato per un controllo in contrada Patellina una Mercedes classe B con i predetti a bordo i quali, durante la loro identificazione, manifestavano un immotivato nervosismo. Un particolare che non è passato inosservato ai militari i quali, di conseguenza, hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’autovettura grazie alla quale, infine, hanno rinvenuto la cocaina e la marijuana.

I due arrestati, quindi, sono stati condotti nel carcere catanese di Piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Nella foto: lo stupefacente sequestrato dai Carabinieri di Paternò (Catania)

Redazione