l servizio Mobilità urbana del Comune di Palermo ha emesso due importanti ordinanze, la 422 e la 423, sull’istituzione della Zona a traffico limitato (Ztl) nel mercato storico Vucciria e sulla nuova regolamentazione della circolazione stradale della stessa area.

“Un atto formale – afferma il sindaco Leoluca Orlando – che segna un momento importantissimo e che conclude un lungo percorso condiviso con la Circoscrizione, i residenti e i commercianti. Una mini pedonalizzazione che restituirà vivibilità e fruibilità a tutta la zona della Vucciria e delle aree limitrofe, dando anche ossigeno alle loro attività commerciali”.

“Un ulteriore intervento di limitazione del traffico – sottolinea l’assessore Giusto Catania – che assume un altissimo valore non solo simbolico per il ruolo e la storia del mercato della Vucciria. Un ulteriore passo di restituzione ai cittadini del cuore storico della nostra città.” L’ordinanza dirigenziale n.422 del 18 giugno 2020 l’istituisce la Ztl nella discesa Maccheroni, in piazza Caracciolo, nella discesa Caracciolo Viceré, in via Pannieri e in via Argenteria.

Nella foto: Palermo. Il mercato della Vucciria

Ansa