“Chiediamo che il Sindaco e la Giunta di Catania diano immediatamente mandato all’avvocatura comunale di predisporre la costituzione di parte civile il prossimo 10 settembre, in occasione dell’udienza preliminare sul rinvio a giudizio dell’ex Sindaco Enzo Bianco, degli assessori della sua Giunta, dei revisori dei conti e di alcuni alti funzionari per i reati connessi alla redazione dei bilanci del Comune, reati che avrebbero portato alla dichiarazione di dissesto finanziario per la città”.

Lo chiede il movimento Catania Bene Comune, che aggiunge: “In quella data si potranno presentare le istanze di costituzione di parte civile nell’eventuale processo. Troppi sono i danni arrecati alla città da una scellerata gestione finanziaria, troppo gravi le conseguenze sui cittadini”.

“Sindaco e Giunta – prosegue la nota – , fuori da qualsiasi strumentalizzazione politica, nella pura rappresentanza dell’intera comunità cittadina, hanno il dovere di portare gli interessi della città nel processo sulle responsabilità del dissesto attraverso la costituzione di parte civile del Comune di Catania”.

Nella foto: l’Aula consiliare del municipio di Catania

Redazione