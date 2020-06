Stava per consegnare l’eroina ad una donna di 56 anni di Biancavilla (Catania), spostatasi in via San Nullo a Catania, forse per ricevere la “roba” lontana da occhi indiscreti.

Presumibilmente altre 11 persone avevano appuntamento con lui, dato che lo spacciatore Natale Ferrera, 34 anni di Catania, è stato trovato in possesso di 12 dosi dello stesso stupefacente dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania, che lo hanno arrestato nella flagranza, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, uno dei militari impegnati in abiti civili in un altro servizio in via San Nullo, è stato avvicinato dal 34enne, sopraggiunto a bordo di uno scooter, che gli ha chiesto informazioni circa l’esatta ubicazione di un albergo. Il carabiniere, dopo aver riferito di non conoscere la struttura, intuendo che l’uomo stesse per compiere un illecito, ne ha seguito i movimenti fino a bloccarlo nel momento in cui, all’interno di una Peugeot 206, stava piazzando dell’eroina alla 56enne di Biancavilla alla guida dell’auto.

Perquisito sul posto, il pusher è stato trovato in possesso delle dosi di eroina opportunamente poste sotto sequestro. La donna è stata identificata e segnalata alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Barbara Contrafatto