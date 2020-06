“Non possiamo che rammentare con sdegno civile la deriva centrista del Partito Democratico siciliano, che si è distinto nel corso di questi ultimi decenni per non aver osteggiato soggetti politici come l’UDC e l’MPA, anzi convergendo con essi in varie Giunte municipali ed all’ARS”.

E’ durissimo il comunicato della Casa della sinistra-Unità dei Comunisti di Belpasso (Catania) che prende posizione contro il Pd siciliano e belpassese nell’ambito del “caso Villari” (il segretario provinciale del Partito democratico, coinvolto in una serie di intercettazioni con esponenti dei clan mafiosi catanesi alla vigilia delle ultime elezioni regionali).

“In seguito alle notizie scaturite da un’indagine – scrive la casa della Sinistra – , si prefigurerebbe un coinvolgimento penale da parte di Angelo Villari (già esponente di punta della CGIL e del PD) nella gestione dei rifiuti, in fase di campagna elettorale anni fa”.

La Casa della Sinistra, “lungi dal ‘ghigliottinare’ prima del Processo in questione la seguente personalità di spicco della politica siciliana”, ricorda la politica del Pd degli ultimi decenni, finalizzati a “convergere” con i partiti (Udc ed Mpa) degli ex presidenti della Regione Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo, il primo condannato definitivamente a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra; il secondo condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, con una pena ridotta in Appello a 2 anni, nella quale l’ex governatore è stato accusato solo di voto di scambio.

Dal contesto regionale, la Casa della Sinistra sposta il baricentro al contesto locale: “Ne consegue che la tanto idealizzante questione morale di Berlinguer e La Torre sia finita nel dimenticatoio, a favore di un governismo compromissorio che – anche a Belpasso, come abbiamo segnalato con rigore – ha visto mischiare sinistra (moderata) con la destra nelle sue varie formazioni”.

Per questo il movimento prende “posizione contro la politica della falsa mediazione partitocratica” e conclude il comunicato con quattro parole: “Uguaglianza! Giustizia sociale! Libertà! Legalità!”.

Redazione