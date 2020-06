Il magnifico arenile di San Marco, in territorio di Calatabiano (Catania), sarà pulito dai volontari della Pro Loco, presieduta da Paolo Sciacca che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato per domani, sabato 20 giugno, una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia di San Marco.

I volontari che aderiranno all’iniziativa “PuliAMO San Marco”, a partire dalle ore 8, verranno radunati davanti all’ingresso principale della spiaggia dove verranno riforniti di materiale e strumenti per la raccolta dei rifiuti. Durante le fasi di pulizia verranno rispettate tutte le misure anti-covid disposte dai decreti governativi.

“E’ la prima giornata di quest’anno dedicata alla pulizia della spiaggia di San Marco – dichiara il vice sindaco, Lidia Miano – organizzata in concomitanza con l’avvio della stagione balneare. L’obiettivo, infatti, non è solo quello di rendere la spiaggia più bella ed accogliente per i bagnanti, ma anche quello di dare il buon esempio a chi, domani, assisterà alla rimozione dei rifiuti abbandonati dagli incivili. La spiaggia è un bene di tutti e, pertanto, ognuno di noi deve averne cura e rispetto. L’amministrazione comunale domani sarà presente all’iniziativa organizzata dalla nostra Pro Loco, sempre attenta e sensibile alle tematiche ambientali del territorio.”

Nella foto: la spiaggia di San Marco, in territorio di Calatabiano (Catania)

