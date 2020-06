Da 17 giorni Fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità che ospita oltre mille persone povere e indigenti a Palermo, digiuna nutrendosi di sola eucarestia, prega e fa penitenza, in una grotta, tra le montagne della Sicilia, per sensibilizzare le autorità e i cittadini a combattere ogni forma di dipendenza. Il missionario laico è lucidissimo e pieno di energia, tanto che ha lanciato un nuovo messaggio. “Carissime Istituzioni – dice Fratel Biagio -, come si è riusciti a contenere e a fermare il virus con le giuste leggi, adesso è doveroso liberare questa società e umanità dai tanti mali che l’opprimono tra cui le dipendenze negative che causano ogni giorno tantissimi ammalati e morti. Prego e pregheremo per una preziosa conversione al Buon Dio, cioè al bene comune e rispondendo al male con il bene, realizzando così le opere buone”.

Nella foto: Fratel Biagio Conte

Ansa