Per evitare che “i furbetti del buono spesa” possano approfittare dell’emergenza coronavirus per accaparrarsi quEllo che non spetta loro di diritto, penalizzando chi invece è davvero bisognoso, il consigliere del M5S di Belpasso (Catania), Damiano Caserta, ha chiesto al Consiglio comunale di istituire “una Commissione di garanzia e controllo delle misure per l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19”.

“L’istituzione della commissione – scrive Caserta in un comunicato – nasce dalla sentita esigenza di offrire ai cittadini ulteriore garanzia e certezza che di queste misure assistenziali (buoni spesa) ne abbiano beneficiato chi ne avesse effettivamente bisogno e stanare quindi eventuali furbetti che tramite dichiarazioni mendaci ne abbiano usufruito senza averne diritto, visto che in altri comuni sfortunatamente si sono già verificate situazioni simili e considerato che la richiesta degli stessi è avvenuta tramite una semplice autodichiarazione da parte dei richiedenti”.

Il momento di emergenza, secondo il M5s di Belpasso, “poteva essere un valido strumento per censire i cittadini bisognosi e nello stesso tempo facilitare il lavoro di distribuzione di eventuali contributi futuri”.

“Più trasparenza – spiega Caserta – non dovrebbe dare fastidio a nessuno, nessuno dovrebbe temerla, anzi un buon amministratore dovrebbe volerla. Maggiore coinvolgimento e maggiore trasparenza non possono far altro che rendere tutto più tranquillo, riducendo anche le responsabilità di tutti gli attori del percorso decisionale”.

“Purtroppo – seguita il consigliere comunale – ancora una volta la maggioranza rifiuta una proposta che viene dall’opposizione. Questo è il senso di responsabilità di chi per due mesi ha ritenuto di lasciare il consiglio comunale all’oscuro di tutto”.

“La loro controproposta – conclude l’esponente pentastellato – di ridiscutere la questione più in là ci lascia perplessi, dal momento che avevamo richiesto la convocazione del consiglio un mese e mezzo fa. Ed è necessario che i controlli partano da subito in modo tale che ci troveremo già pronti alla ripartizione dei fondi, destinati alla comunità belpassese, quando la regione provvederà ad erogarli”.

Redazione