Nino Mirone, barbiere ed ex calciatore dell’Unione sportiva Belpasso degli anni Sessanta e Settanta, è guarito dal Covid-19. Lo annuncia questa sera il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta: “Mirone è stato dimesso dall’ospedale ed in questo momento sta facendo ritorno a casa. Siamo in attesa del riscontro ufficiale di avvenuta guarigione”.

“Sono contentissimo – aggiunge il primo cittadino -, insieme alla famiglia Mirone, di condividere questo immenso momento di gioia con tutta la comunità Belpassese, aspettiamo adesso le buone notizie dagli altri 11 cittadini ancora positivi al covid 19”.

La situazione al momento, a Belpasso è la seguente: 23 contagi, 12 attualmente attivi, 3 decessi, 8 guariti.

“Dopo le belle notizie di ieri – seguita Motta -, oggi abbiamo iniziato la giornata con nuovo entusiasmo, il virus non fa più così paura, abbiamo dimostrato di essere una comunità forte, unita e solidale. Però NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA, continuare a mantenere comportamenti di autoprotezione ed aspettare che questa emergenza finisca”.

“Oggi – fa ancora il primo cittadino -sono ripresi i lavori di sistemazione, sostituzione e nuova palificazione dell’illuminazione pubblica. Si continua a lavorare per la piscina comunale e se le normative lo consentiranno apriremo anche questa estate”.

Vi informo – seguita – che la scuola “Madre Teresa di Calcutta”, dopo i molteplici disagi lamentati ieri dai cittadini, oggi ha effettuato il servizio di riconsegna del materiale scolastico nella piena collaborazione e sicurezza di tutti gli utenti”.

Intanto, dice Motta, “continua la distribuzione delle mascherine in modo ordinato su tre punti giornalieri di distribuzione, oggi Centro, Piano Tavola e Villaggio del Pino”.

“Oggi – conclude il sindaco – vorrei ringraziare la mia giunta, i consiglieri comunali, la Segretaria Generale e tutti i dipendenti che in questo difficile periodo non si sono risparmiati per far sì che la macchina amministrativa non si fermasse”.

Questo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991.

Nella foto: la villa comunale “Nino Martoglio” di Belpasso (Catania)

Redazione