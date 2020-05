Dall’inizio della quarantena alla vigilia della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, che partirà domani su tutto il territorio nazionale, Calatabiano non ha registrato casi di contagio da Covid-19. Un risultato importante per il comune ionico che è riuscito a tenere fuori il virus dai confini territoriali, nonostante siano stati accertati diversi casi nei comuni viciniori. Lo comunica una nota del Comune catanese, che esprime anche la soddisfazione del sindaco Giuseppe Intelisano: “Si tratta di un risultato che ci fa ben sperare, ma che non ci deve fare abbassare la guardia. Sono fiero dei miei concittadini che, superato un primo momento di smarrimento, hanno compreso la situazione di emergenza ed hanno rispettato tutte le regole e le misure anticontagio”.

“Nonostante le gravi difficoltà – dice il primo cittadino – la nostra comunità ha dimostrato, in questi mesi, grande maturità e spirito di collaborazione; soprattutto le persone che hanno fatto rientro da zone a rischio e che prontamente si sono denunciate e poste in auto isolamento già prima del lockdown nazionale”.

“Inoltre – prosegue Intelisano – un ruolo fondamentale è stato svolto dalle forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) che hanno presidiato e controllato in maniera capillare l’intero territorio per impedire spostamenti ingiustificati. La ‘fase 2’ non significa che l’emergenza sanitaria è finita, ma che pian piano si procederà alla riapertura delle attività per contenere gli effetti della grave crisi economica in atto. Tutto ciò avverrà sempre nel rispetto delle misure fissate dal governo nazionale e regionale e quindi: utilizzo di mascherine, distanziamento fisico, divieto di assembramento, spostamenti da un comune all’altro giustificati da comprovate esigenze”.

“Già da domani – spiega il sindaco – il cimitero comunale tornerà fruibile, sempre con le dovute precauzioni. Con la giunta valuteremo, nei prossimi giorni, anche la riapertura del parco Cocula, dove si potrà passeggiare o fare attività fisica mantenendo sempre le distanze di sicurezza”.

“Da domani – conclude Intelisano – inizia la fase di convivenza con il virus che purtroppo non ci consentirà di tornare alle nostre abitudini per ancora molti mesi, ma ci permetterà gradualmente di uscire da un periodo buio e difficile per la vita sociale ed economica a livello globale”.

Nella foto: Calatabiano (Catania). Piazza Vittorio Emanuele

