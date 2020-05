Una lettera con minacce di morte è arrivata all’assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza, che è stato sottoposto a vigilanza da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della prefettura di Catania. La missiva è stata inviata alla sede dell’assessorato a Palermo, dove è stata presentata una denuncia ai carabinieri, il 14 aprile scorso, alcuni giorni dopo che l’auto di Razza aveva subito dei danneggiamenti. La notizia è trapelata soltanto oggi.

“Assessore ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto – si legge nella lettera – altrimenti la aspetta una bella bara, peccato perché lei è molto giovane. Ma vivere sta solo a lei…”. Nella missiva si parla anche del “processo di distruzione” avviato nei confronti dell’ospedale di Noto (Sr) (Ansa).

Intanto il gruppo parlamentare del M5S presente all’Ars esprime la massima solidarietà all’assessore della Salute Razza, oggetto di atti intimidatori e minacce di morte: “Azioni vili e codarde come queste, dirette a chi sta cercando, nell’interesse di tutti, di limitare i danni di questa devastante pandemia, vanno condannate senza se e senza ma. Siamo vicini all’assessore in questo momento difficile per lui e per tutti i siciliani”.

“Piena e convinta solidarietà all’assessore della Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, per gli atti intimidatori subiti e per le ignobili minacce ricevute”. E’ quanto dichiara Gabriele Cataldo, responsabile provinciale del Dipartimento politiche della disabilità della Ugl di Catania, aggiungendo: “Ci auguriamo che la magistratura possa fare presto chiarezza sull’accaduto, individuando quanto prima i responsabili di tale gesto”.

Nella foto: l’assessore della Regione Siciliana alla Sanità, Ruggero Razza

Redazione