‘Sul futuro dell’Ente Parco dell’Etna deciderà il giudice’. La posizione dell’ex sindaco di Belpasso – Catania – Carlo Caputo, nominato dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, presidente di uno degli enti più importanti dell’Isola, potrebbe complicarsi. A dichiararlo al quotidiano online il sicilia.it è il deputato all’Assemblea regionale siciliana Anthony Barbagallo, neo segretario del Pd in Sicilia.

‘Abbiamo già presentato – dice Barbagallo – una richiesta di accesso agli atti e nelle prossime settimane notificheremo ricorso al Tar sulla legittimità della nomina di Carlo Caputo’.

“Caputo – sottolinea ancora Barbagallo al giornale diretto fino a ieri dal neo assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà – non è in ‘possesso dei titoli culturali e professionali adeguati e non si è particolarmente distinto nella salvaguardia dell’ambiente‘, secondo quanto disposto dall’articolo 9 bis della legge regionale 14/1988. In Italia e in Europa – prosegue Barbagallo – i parchi sono guidati da figure di alto livello professionale. Basta leggere i curriculum dei presidenti di Sila, Gran Sasso, Cinque Terre o di altri per apprezzare il livello di corsi di studio attinenti e di vite spese a tutela dell’ambiente“.

“Il presidente Musumeci – afferma il segretario del Pd a il sicilia – invece di pensare alla valorizzazione di uno dei Parchi più prestigiosi d’Europa ha preferito procedere con la logica della spartizione di poltrone, a dispetto anche della grave situazione economica dell’Ente. La nomina di Carlo Caputo, come Presidente del Parco dell’Etna, è quantomeno di dubbia legittimità e la ‘furbata’ di inserire Caputo tra i componenti dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato al Territorio, per evitare il parere della prima commissione legislativa dell’Ars, mortifica tutti i deputati regionali che si sono già formalmente espressi contro tale nomina“.

‘Il Pd – conclude Barbagallo – aveva già sollevato il problema, ma il governo regionale ha scelto di procedere senza tener conto delle disposizioni di legge e degli evidenti vizi di forma. Noi siamo convinti che la credibilità politica si conquista con scelte rispettose delle regole e non con procedure da ‘nominificio’ che sviliscono il ruolo e la credibilità delle istituzioni’.

Nella foto, il neo presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo, ex sindaco di Belpasso – Catania –

Redazione