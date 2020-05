“Vergogna “. E’ tranchant padre Alex Zanotelli nel definire la decisione di Italia Viva, sulla Open Arms, di non partecipare al voto in Giunta sulla immunità a Salvini. “Resto sbigottito – dice all’Adnkronos il missionario comboniano – e l’unica parola che mi viene in mente è che i renziani si vergognino”. Padre Zanotelli conosce da vicino sia il caso della nave Gregoretti che quello in questione della Open Arms: “So bene quello che è avvenuto e le sofferenze patite dai 150 migranti bloccati sulla nave”.

I renziani sostengono che l’ex ministro dell’Interno non sarebbe stato il solo responsabile e che è mancata una istruttoria seria: “I magistrati – osserva padre Zanotelli – hanno guardato bene dentro alla cosa. Io mi sono sempre augurato che Salvini andasse a processo e sarebbe la cosa più naturale che lui, da uomo di Stato, ora affrontasse il processo”.

Padre Zanotelli non si capacita del colpo di scena di Italia Viva: “Sapevo che tra i Cinque stelle c’è una fronda che ha sempre difeso Salvini ma ora che sia Italia Viva a farlo mi lascia scioccato. Lo dicano i renziani se vogliono un governo Salvini. E grave che siano i renziani a salvare Salvini. E’ possibile che abbiano cercato tutte le scuse per mettere i pali tra le ruote? Ma cosa vogliono fare? Rimango esterrefatto”.

Nella foto: padre Alex Zanotelli

Adnkronos