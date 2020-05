Dieci dosi di eroina e una di cocaina, è il contenuto di stupefacente che lo spacciatore Concetto Guerra, 40 anni, di Misterbianco (Catania), aveva nascosto negli slip all’interno di un ovetto di plastica (l’ovetto Kinder, per intenderci), pensando di farla franca anche quando i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito una perquisizione personale dopo averne osservato attentamente i movimenti.

In seguito al controllo, il 40enne è stato arrestato nella flagranza e ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è stata resa possibile grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale che opera in quel territorio. I militari hanno fermato l’uomo mentre questi percorreva a piedi la via Milano. L’atteggiamento strano dello stesso li ha portati a sottoporlo a perquisizione personale, alla fine della quale i sospetti si sono tramutati in certezze: infatti addosso al 40enne è stata rinvenuta una quantità considerevole di droga “pesante” destinata soprattutto al mondo dei giovani. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Barbara Contrafatto