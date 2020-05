Due diciannovenni originari del Gambia picchiano una donna perché cura i gatti nel quartiere di San Berillo a Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale li hanno denunciati per lesioni personali aggravate.

Dopo una telefonata pervenuta al 112 che ha portato l’equipaggio della “gazzella” in via Antonino di San Giuliano, i militari hanno accertato che i due gambiani, a seguito di un’accesa discussione, nata per questioni relative alla cura e all’assistenza della colonia di gatti presenti all’interno del quartiere San Berillo, da parte di una donna e del convivente di quest’ultima (un uomo di origini libiche), avevano aggredito e malmenato la coppia.

Dei due malcapitati, solo la donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Garibaldi Centro, che le hanno diagnosticato delle lesioni – escoriazioni al volto, trauma cranico e frattura ossa nasali – guaribili in 25 giorni.

