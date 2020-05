Pensioni d’invalidità erogate grazie alla compiacenza dei medici dell’Asp di Catania. Eseguite sei misure cautelari dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura presso il Tribunale del capoluogo etneo. L’operazione è ancora in corso: i militari di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 medici specialisti che, con certificazioni artate, hanno consentito la fruizione di indennità d’accompagnamento o pensioni d’invalidità a persone non titolari di tale diritto. Ai professionisti è stato contestato il concorso aggravato nei reati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale.

Redazione