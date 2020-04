Sequestra la moglie incinta (assieme alla figlioletta di due anni), blinda la casa per evitare pericoli di fuga, e se ne va in giro come se niente fosse. Per questo i Carabinieri della Stazione di Vizzini (Catania) hanno arrestato il 30enne Agbama OSASERE, di origini nigeriane, con l’accusa di minaccia e sequestro di persona.

Tutto è stato scoperto grazie alla provvidenziale chiamata della donna che chiedeva aiuto ai militari dell’Arma, approfittando di un momento d’assenza del marito. Durante la telefonata, la signora diceva di essere stata minacciata di morte e segregata dal marito all’interno dell’abitazione, unitamente alla figlia di 2 anni.

Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno dovuto richiedere l’intervento di un fabbro per scardinare la porta d’accesso all’abitazione, che era stata chiusa a chiave dall’uomo, senza lasciare alcuna via d’uscita alla donna ed alla figlia, dato che le finestre dell’abitazione si affacciano su un dirupo.

La donna, in stato di gravidanza, è stata affidata ad un centro anti violenza mentre il marito, rintracciato mentre indisturbato si aggirava per le vie cittadine, è stato tratto in arresto.

Redazione