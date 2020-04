A Belpasso (Catania) sale a undici il totale dei contagi, uno in più rispetto a ieri: dieci sono attualmente attivi e uno è deceduto. Il sindaco Daniele Motta informa puntualmente la popolazione ogni sera su Facebook, sottolineando il fatto che,”seguendo il trend dei contagi, non abbiamo avuto picchi o focolai”. In ogni caso, aggiunge Motta, “ci stringiamo come comunità alle famiglie di tutti i contagiati”.

Oggi – intanto, prosegue il primo cittadino – “abbiamo iniziato a ricevere le domande per i buoni spesa: dal numero ricevuto in un solo giorno, è subito evidente la grave e drammatica situazione di tante famiglie belpassesi”.

“Stiamo stampando e vidimando – seguita – qualcosa come 20.000 buoni da cinque, dieci e venti euro, per questo ho richiamato in servizio tutti i dipendenti dei servizi sociali e dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico, ndr.), ai quali va il mio ringraziamento”.

“Cercheremo di erogare – si legge col comunicato – questi buoni il prima possibile per dare una Pasqua dignitosa ad ogni famiglia”.

Il sindaco quindi passa ad altro argomento: “La sanificazione continua e ieri con la nostra autobotte i volontari comunali di Protezione civile hanno coperto la zona del villaggio del Pino e delle Ginestre”.

E poi: “Continua anche la manutenzione stradale e del verde con i pochi dipendenti in servizio: cerchiamo di mantenere l’efficienza del manto stradale e un minimo di decoro urbano”.

Infine alcuni ringraziamenti: “Oggi vorrei ringraziare il Circolo Operai per la congrua donazione in buoni spesa e la ditta Seminara che ha donato 50 colombe: sono fiero dei miei concittadini”.

Nella foto: panorama di Belpasso (Catania)

Redazione