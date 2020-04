Continua il trend di decrescita dei positivi al Coronavirus in Sicilia. Oggi sono 52 in più rispetto a ieri. Un dato incoraggiante, se si pensa che appena la scorsa settimana si superavano le 100 unità in più rispetto al giorno precedente. Questo non vuol dire che la battaglia sia vinta, tutt’altro. Basti pensare che in molti comuni dell’Isola si continua a morire di Covid-19: oggi, per esempio, a Belpasso (Ct) è stato registrato il terzo decesso in pochissimi giorni, a dimostrazione del fatto che ci troviamo di fronte a un virus molto infido che si può contrastare solo restando a casa.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (lunedì 6 aprile), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.046 (+52), 108 sono guarite (+4) e 123 decedute (+7).

Degli attuali 1.815 positivi, 637 pazienti (+5) sono ricoverati – di cui 74 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.178 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 106 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 92 (22, 4, 8); Catania, 540 (159, 25, 49); Enna, 271 (168, 1, 15); Messina, 320 (139, 17, 25); Palermo, 260 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 79 (44, 25, 7); Trapani, 100 (24, 1, 3).

Il grafico in alto è elaborato dalla Regione Siciliana

Redazione