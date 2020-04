I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania in questo particolare momento in cui i cittadini sono costretti a rimanere in casa per evitare il diffondersi del Covid-19, sentono l’esigenza di sensibilizzare la popolazione su alcuni accorgimenti da seguire per evitare di cadere vittima di raggiri da parte di soggetti senza scrupoli che potrebbero approfittare delle fasce più deboli.

1. Non aprire la porta a sedicenti funzionari pubblici incaricati a somministrare il tampone per il coronavirus

2. Non aprire la porta a chi si presenta per eseguire disinfestazione delle abitazioni e dei condomini, o delle banconote

3. Non rispondere ad email o telefonate contenenti indicazioni sul covid-19

4. Controllare i prezzi, in particolar modo negli acquisti on line di disinfettanti e materiale protettivo

5. Denunciare immediatamente truffe di ogni genere

Per qualsiasi segnalazione si fornisce ai cittadini, oltre al 112 NUE, anche l’utenza 095/2509000 della centrale operativa di questo Comando Provinciale attiva H24.

