“#Nessunorestisolo”. Con questo hashtag, a Zafferana Etnea, si sta veicolando il messaggio di prestare aiuto a chi è in difficoltà in questo particolare momento di emergenza epidemiologica che ha innescato una vera e propria emergenza sociale. Un appello subito raccolto da tanti cittadini e commercianti che hanno donato alimenti e denaro.

Il sindaco Salvo Russo, in questi giorni, ha così espresso la sua soddisfazione sui social: “In queste giornate così tristi per la nostra comunità, la solidarietà non si ferma. Il progetto ‘SPESA SOSPESA’ continua a donare aiuto e sorrisi alle famiglie meno fortunate.

Sono tanti i nuclei familiari che in questi giorni stanno ricevendo la spesa presso le proprie abitazioni”.

“Un grazie immenso – continua il primo cittadino – va alla famiglia Russo Di Mauro, al dottor Fabio Gangemi (titolare dell’azienda Dolgam) e alla Azienda Oleifici Leonardi di via A. De Gasperi (n.d.r. Zafferana Etnea). Grazie alla loro grande generosità sono stati donati olio, pasta, zucchero, salsa in bottiglia e uova di Pasqua”.

“Il progetto ‘SPESA SOSPESA’(n.d.r. consistente nel lasciare presso i supermercati degli alimenti pagati da destinare a chi ha bisogno) – scrive ancora il sindaco – è cresciuto ogni giorno di più”.

In un altro post su facebook il sindaco ringrazia altre aziende locali e cittadini che hanno effettuato altre donazioni, riuscendo “in poche ore a mettere in piedi una macchina solidale davvero eccellente”.

“Rivolgiamo – aggiunge – il nostro grazie ad Alfio Barbagallo (Dolceria Salemi), alla famiglia Scuderi (dell’omonima azienda, ndr.) e alla famiglia Zappalà.

Insieme a loro il nostro grazie va a tutti quei privati cittadini che in silenzio e con grande spirito di solidarietà hanno contribuito con donazioni anche in denaro a far si che nessuna famiglia rimanesse indietro”.

Solidarietà anche da parte dei Club Service di Zafferana: “Un ulteriore ringraziamento va al Kiwanis e al Lions, nella persona dei rispettivi presidenti. Grazie al loro sostegno la macchina della solidarietà del nostro comune potrà raggiungere ogni cittadino in difficoltà”.

Un progetto solidale è stato rivolto ai più piccoli: “Infine, rivolgiamo un grande abbraccio a tutte quelle famiglie che hanno realizzato e portato a termine, con la preziosa collaborazione dell’Admi (Associazione dei Dipendenti del Ministero dell’Interno) un’iniziativa di solidarietà grazie alla quale 75 uova di Pasqua sono stati distribuiti ai bimbi più in difficoltà.

Infine spazio alla comunicazione istituzionale sui ‘BUONI SPESA’ per l’acquisto di beni alimentari e di buoni spesa per l’acquisto di cibo per i propri animali che sono in fase di erogazione. “I beneficiari – si legge – saranno contattati in questi giorni telefonicamente”.

Il post del primo cittadino chiude con tre esortazioni: “Mai come adesso urge la necessità di sentirci Comunità. Zafferana Etnea non molla. La solidarietà non fa rumore”.

Rosalba Mazza