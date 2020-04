Belpasso piange il suo terzo morto a causa del Covid-19. E’ il costruttore Domenico Reitano, 77 anni, “imprenditore di primo piano” dell’hinterland catanese, come scrive livesicilia, residente nella frazione di Piano Tavola dove espletava prevalentemente la sua attività. Un altro triste lutto causato dal Coronavirus, dopo quello di ieri sera che ha colpito il dottor Pippo Vasta e quello dell’altro giorno che ha colpito il settantenne Giovanni Floridia.

Belpasso è attonita. Tre decessi nel giro di pochi giorni (più 12 casi di contagi) preoccupano, e non poco. Reitano – che da poco aveva festeggiato felicemente il compleanno in famiglia – era stato ricoverato nei giorni scorsi in un ospedale catanese, dove era stato smistato nel reparto di terapia intensiva riservato ai casi più gravi. Sui Social viene definito un “gran lavoratore” e una persona dalle grandi qualità umane.

Qualità che ha trasmesso al figlio Carmelo, anche lui imprenditore, da qualche tempo sotto scorta per avere denunciato la criminalità organizzata dedita al “pizzo” e alle estorsioni, al punto da essere uno degli esponenti di punta dell’Asae (Associazione anti estorsione) presieduta dalla compianta Gabriella Guerini, morta nei giorni scorsi anche a causa del Coronavirus.

“Ci stringiamo attorno a Carmelo Reitano e alla sua famiglia – dice il presidente dell’associazione ‘Antimafia e Legalità’ di Belpasso, Salvatore Fiore – per esprimere il nostro cordoglio per la dipartita di Domenico, amico e concittadino”.

Nella foto: Domenico Reitano (immagine tratta da livesicilia.it)

