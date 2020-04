Stabiliti oggi a Belpasso (Catania) i criteri per l’assegnazione dei Buoni spesa tramite lo stanziamento statale giunto ai Comuni. A breve saranno aggiunti anche i fondi provenienti dalla Regione. Tale ripartizione è stata stabilita dalla Giunta comunale e da tutte le forze politiche che oggi hanno partecipato in municipio alla conferenza dei capigruppo.

Prendiamo la notizia dalla pagina Fb del Sindaco di Belpasso, Daniele Motta, attraverso un post dell’assessore Fiorella Vadalà, che scrive:

“Verranno destinati a persone che non posseggono nulla e non hanno mezzi per sostenersi; piccoli commercianti o chi ha subito un danno economico in seguito alla chiusura delle proprie attività a causa del Coronavirus.

I Buoni verranno distribuiti per nucleo familiare e sono così ripartiti: un solo componente 150€; due componenti 200€; tre componenti 300€; quattro componenti 400€; cinque o più componenti 500€.

Inviate la domanda PREFERIBILMENTE tramite e-mail all’indirizzo : protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it .

Solo se non avete i mezzi per mandare l’ email, andate a consegnarla personalmente al comune, rispettando le distanze di sicurezza. Si tratta di un’autocertificazione da integrare alle domandine già fatte. Quindi si dovrà RIFARE richiesta.

Per info chiamare i servizi sociali al numero : 095/7051249

Si fa un appello al vostro senso civico: ANCHE SE AVETE I REQUISITI MA NON AVETE NECESSITÀ EVITATE DI FARE RICHIESTA E TOGLIERE QUALCOSA A CHI HA DAVVERO BISOGNO, visto che parliamo di beni di prima NECESSITÀ. Difatti con questi buoni non si potrà comprare TUTTO. Ad esempio, saranno assolutamente vietati ALCOLICI e COSMETICI.

Oggi verrà attivato un IBAN per le donazione da casa, che potranno ancora essere aggiunte ai buoni spesa e farmaci.

GRAZIE a tutti coloro che collaborano per il bene della nostra Comunità.

P.S. La nota del Viminale di ieri prevedeva l’uscita di un solo genitore con i bambini in prossimità della propria abitazione. Il Presidente Nello Musumeci con Ordinanza propria, evita queste uscite per la Regione Sicilia”.

Il Presidente del Consiglio comunale Gaetano Campisi, dal canto suo, informa i cittadini sulla riunione dei capigruppo nella quale si sono stabiliti i criteri dei ripartizione dei buoni spesa. Questo il post pubblicato oggi sui Social:

“Volutamente in questo periodo ho evitato di pubblicare alcun tipo di post, limitandomi a condividere quelli scritti dal Sindaco, semplicemente perché ancor più in questi momenti all’unisono una sola voce #deve parlare alla cittadinanza.

Premesso ciò, oggi sento necessariamente di dover fare uno strappo a questa regola, in quanto ciò che è accaduto merita un accento diverso.

Oggi in aula consiliare si è tenuta una Conferenza Capigruppo nella quale di fatto si è lavorato come una commissione di studio a supporto di una decisione prettamente di competenza della Giunta ma che, #democraticamente, senza alcun colore o bandiera politica i rappresentanti dei vari gruppi consiliari, siano essi di maggioranza o di minoranza, hanno collaborato e messo le basi per i successivi lavori dell’esecutivo, aiutando a stabilire criteri e modalità di assegnazione dei fondi governativi per il contrasto alle situazioni di disagio nate a causa dell’emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare.

Oggi Belpasso dimostra, dapprima a se stesso e poi all’Italia intera, che la collaborazione batte sempre la concorrenza quando l’unico obbiettivo comune è il benessere dei #cittadini.

Vorrei ringraziare infine il Sindaco, la giunta, i Capigruppo e per loro tramite i consiglieri tutti, per l’ottimo lavoro svolto oggi. P.S. Ognuno era provvisto di mascherina e gel igienizzante”

Nella foto: la riunione dei capigruppo di oggi svoltasi al municipio di Belpasso (Catania), dove sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei buoni spesa

Redazione