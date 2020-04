Dodicesimo caso di positività al Covid-19 a Belpasso (Catania). Lo comunica il sindaco Daniele Motta aggiungendo che “anche questo ci deve fare capire che l’emergenza NON E’ FINITA”. Un messaggio che fa il paio con quello di ieri sera, quando il primo cittadino ha dichiarato che diverse persone in paese “stanno male”, pur rimanendo nelle loro abitazioni e non essendo ricoverate, facendo intendere che il numero dei contagiati potrebbe essere più alto di quello ufficiale.

Le prime righe del post di stasera sono queste: “Vorrei iniziare dicendo una cosa molto semplice RESTATE A CASA!”.

E poi: “Ci sono troppe macchine e persone in giro. Le nostre risorse sono limitate e le forze dell’ordine disponibili in servizio stanno facendo tutto quanto possibile. Non facciamo che sia UNA BATTAGLIA PERSA!”.

“Non c’è l’Amministrazione con le forze dell’ordine da una parte – seguita Motta – e i cittadini dall’altra, dobbiamo capire una volta per tutte che questa battaglia la stiamo combattendo INSIEME”.

“Ancora una volta – scrive il sindaco – ho richiesto il massimo rigore alle forze dell’ordine e trovo assurdo da capire il comportamento di chi ha più paura della multa che di mettere a rischio la propria vita e quella degli altri uscendo da casa”.

Capitolo sanificazioni: “Questa settimana sono riprese con maggiore attenzione per le periferie e nello specifico sono state fatte le seguenti zone: Piano Tavola; Valcorrente; Palazzolo; Villaggio Astrel; Giaconia; Villaggio del Pino; Villaggio delle Ginestre. Da stasera si è ripresa la sanificazione del centro, che proseguirà nei prossimi giorni insieme alle altre zone periferiche ancora da fare”.

“Domani – prosegue il primo cittadino – presso il palazzo di città ci sarà la donazione di sangue a cura del gruppo Fratres di Belpasso che ringrazio”.

“Ringrazio i LIONS CLUB sez. di Paternò-Belpasso – conclude Motta – per la cospicua donazione fatta in buoni spesa e buoni farmacia e tutti i cittadini e le aziende che stanno facendo bonifici nel conto di Solidarietà aperto ieri: l’iban IT 84 C 02008 83870 000105890991”.

