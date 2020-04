Sedici casi di positività al Covid-19 (uno più di ieri), 3 decessi e 1 guarito. Questo il bilancio che si registra oggi a Belpasso (Ct) in base ai dati forniti questa sera dal sindaco Daniele Motta. Un bilancio pesante, se si pensa che le percentuali negative stanno aumentando negli ultimi giorni (tra ieri e l’altro ieri, si sono verificati due decessi), con l’aggravante che si tratta di numeri in controtendenza col dato regionale in flessione rispetto ai contagiati delle ultime settimane.

Il sindaco, anche se ogni tanto mostra qualche comprensibile nota di scoramento, affronta il fenomeno con la consueta dose di calma e di fermezza. I suoi comunicati quotidiani raccontano dall’”interno” l’emergenza.

“Da oggi la macchina della solidarietà – scrive – si muove su DUE fronti: gli aiuti privati e gli aiuti statali.

Grazie ai primi siamo riusciti ad affrontare da subito l’emergenza sociale e per questo non smetterò mai di ringraziare tutti i cittadini che hanno dimostrato di avere un cuore grande. Con riferimento ai secondi invece, l’intenso lavoro di questi giorni ci ha permesso già da questo pomeriggio di poter iniziare la distribuzione dei buoni spesa finanziati dal governo nazionale”.

“E’ importante – dice – che in questo momento chi ha difficoltà abbia un sostegno. Ci avviciniamo alla Pasqua e l’obiettivo da raggiungere è quello che tutti abbiano almeno il necessario”.

“I dipendenti comunali dei servizi sociali – spiega Motta – stanno ancora lavorando intensamente per poter completare l’esame delle domandine e la successiva distribuzione di tutti gli altri buoni”.

“Il monito è sempre lo stesso – ribadisce il sindaco – : RESTATE A CASA e SOLO in caso di comprovata necessità uscire UNO PER NULEO FAMILIARE e con LA MASCHERINA”.

“Dopo l’ordinanza di ieri sull’obbligo delle mascherine – afferma la nota – si è riscontrata una attenzione maggiore rilevata anche dagli esercenti che hanno accolto favorevolmente tale obbligo”.

“Ringrazio – sottolinea il primo cittadino – le sarte belpassesi che ad oggi hanno realizzato oltre 3.000 mascherine e continuano ancora a lavorare. Vi ricordo che chi ancora non l’avesse, può venire a ritirarla presso il comune in Piazza Municipio e domani dalle ore 10 presso la delegazione di Piano Tavola”.

“Oggi – conclude il sindaco – vorrei ringraziare il supermercato Motta per la cospicua donazione in buoni spesa, la farmacia Zahami per le mascherine che ho consegnato ai vigili urbani, privati cittadini per le innumerevoli donazioni sul conto corrente e ancora in buoni spesa e i Carabinieri di Belpasso che oltre al lavoro encomiabile che svolgono ogni giorno, hanno voluto contribuire autotassandosi personalmente per l’acquisto di buoni farmacia. Ricordo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991”.

Nella foto: Belpasso. La Chiesa del Convento con un’ala del Municipio

Redazione