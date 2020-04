La Casa della Sinistra di Belpasso (Catania) si mobilita per aiutare le persone più indigenti della cittadina etnea che, a causa del Coronavirus, non riescono più a fare la spesa. Si tratta di un’altra iniziativa di volontariato che si aggiunge a quelle che si susseguono per dare una mano alle persone più deboli socialmente.

Ventiquattro “buoni spesa alimentare” raccolti finora “grazie al contributo – si legge nel comunicato – di compagni, amici, e cittadini belpassesi, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento”, è il bilancio di una campagna di sensibilizzazione iniziata pochi giorni fa che sta dando i suoi frutti. “Siamo nelle condizioni – dicono gli esponenti del movimento – di poter offrire a chi vive un momento di particolare difficoltà economica, un piccolo supporto di solidarietà”.

“La Casa Della Sinistra – affermano ancora i promotori – nel rispetto delle attuali norme in tema di sicurezza sanitaria, e per garantire un minimo di riservatezza, procederà alla consegna ‘brevi mano’ dei buoni a tutti coloro ne facciano richiesta ESCLUSIVAMENTE tramite invio email a retecomunistibelpasso@gmail. com, oppure attraverso un messaggio privato nella nostra pagina Facebook”.

“Nell’attenerci alle disposizioni di legge – si legge nella nota – a seguito ultimo DPCM, siamo in dovere di limitare il più possibile gli spostamenti, che ricordiamo, sono possibili SOLO sul territorio comunale”.

“La Casa della Sinistra – conclude il comunicato – ringrazia anticipatamente quanti vorranno condividere questo post in modo da favorire il ‘passaparola virtuale”.

Redazione