“Oggi giornata di gioia per la nostra famiglia! Dopo l’esito negativo dei due tamponi Pietro Asero è guarito ed ha fatto ritorno a casa. Papà ci teneva a ringraziare tutti coloro che con le loro preghiere, le loro telefonate, i loro messaggi, gli sono stati vicino in questi 42 giorni”.

Questo il messaggio che Santi Emanuel Asero scrive su Facebook per informare la cittadinanza di Belpasso (Catania) che suo padre, Pietro Asero, è guarito dal Covid-19. Una bellissima notizia in un momento non proprio facile per questa comunità che attualmente registra 23 contagiati (e non 24, come era stato comunicato nei giorni scorsi, dato che una persona è risultata negativa al tampone, dopo il falso allarme della positività): 17 attualmente attivi; 3 guariti; 3 deceduti.

“Inoltre – scrive Santi – un pensiero particolare va a tutte le associazioni di volontariato, le istituzioni, gli esercenti che hanno compiuto dei gesti importanti nei nostri confronti, in un momento davvero particolare.

Belpasso ha dato un segno di solidarietà indimenticabile! Grazie di cuore”.

Il sindaco Daniele Motta aggiunge su Fb: “E’ una grande vittoria oggi anche perché il dott. Pietro Asero è stato uno dei primi contagiati e dopo 42 giorni ne viene dichiarata la guarigione, oggi pomeriggio è tornato finalmente a casa. Questa è una vera iniezione di fiducia e speranza per il superamento di questo periodo”.

Quindi il primo cittadino spiega: “Oggi la Protezione Civile Regionale, che ringrazio, ha consegnato al nostro comune 33.700 mascherine chirurgiche che provvederemo nei prossimi giorni a dividere a tutta la popolazione. E’ stato un bel gesto da parte della Regione in un momento in cui è difficoltoso reperirle”.

“Altre buone notizie – prosegue Motta – arrivano dall’Onorevole Giuseppe Zitelli, oggi in una riunione con il presidente Musumeci si è deciso di chiedere al Governo Nazionale l’apertura dei cimiteri, luoghi di culto, parrucchieri, sport individuali ed altro. Speriamo in un riscontro positivo da parte del Governo Centrale”.

E infine: “Stiamo ultimando i lavori e contiamo di aprire il parco urbano lunedì stesso, è giusto però dire che l’aria giochi per il più piccoli resterà chiusa come da DPCM ultimo”.

Questo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991.

Nella foto: le mascherine arrivate a Belpasso (Catania) mentre vengono scaricate dai camion

