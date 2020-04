“Non ho notizie ufficiali di nuovi casi, ma ho diverse notizie di concittadini che stanno male presso le proprie abitazioni, di altri in ospedale e di altri ancora che aspettano il risultato del tampone fatto”.

Il sindaco Daniele Motta è misurato, ma se si sbilancia fino a questo punto, vuol dire che a Belpasso (Catania) la situazione non è proprio tranquilla, al di là dei casi finora accertati: 11 contagiati di Covid-19, compreso un decesso.

Le parole di Motta, a prescindere dai numeri ufficiali, vanno interpretate: le “diverse notizie di concittadini che stanno male presso le proprie abitazioni”, o “di altri in ospedale”, o “di altri ancora che aspettano il risultato del tampone”, sono giunte anche a noi.

Non sono notizie confortanti. Specie adesso che vengono confermate dal primo cittadino anche nelle righe successive: “Negli ultimi giorni – scrive Motta – ho avuto l’impressione che stiamo abbassando la guardia. L’emergenza non è finita! Siamo ancora in una fase acuta di contagio!”. E accompagna l’appello con la fotot scattata stamattina all’ingresso del municipio che riprende diversi cittadini datanti alla postazione comunale intenti a fare richiesta del contributo.

“Faccio un ennesimo appello – dice il sindaco – al vostro senso di responsabilità, capisco che è complicato per tutti stare a casa per un mese, ma allentare ora significa sprecare tutti gli sforzi fatti con fatica. I prossimi dieci giorni saranno cruciali”.

“Oggi – prosegue il primo cittadino – altra giornata complicata, stamattina TROPPA gente si è recata al comune per presentare la domanda dei buoni spesa, nonostante l’avviso pubblico sottolineasse la possibilità di accesso presso lo sportello del comune solo in casi di eccezionalità”.

“Non posso permettere – seguita Motta – che si crei assembramento, vietato dalla legge in quanto altamente rischioso per la salute di ciascuno”.

“Per questo motivo – si legge nel suo appello pubblicato su Facebook – da lunedì il comune non farà più sportello. Si potrà presentare domanda via mail, se non ne siete in possesso potete chiamare uno dei seguenti numeri: 095/7051249; 095/7051248; 095/7051246; 095/7051212; 095/7051236. Vi verrà detto esattamente cosa fare”.

“Stamattina – spiega Motta – , presso filiale della Tesoreria Comunale, dopo qualche difficoltà, ho aperto un conto corrente dedicato dove poter ricevere le donazioni dei cittadini che potranno aiutare gli altri senza a dover uscire da casa. L’IBAN è il seguente: IT 84 C 02008 83870 000105890991”.

Infine il sindaco ringrazia “la FIDAPA sez. di Belpasso per la cospicua donazione fatta in buoni spesa”.

Nella foto: l’ingresso del municipio di Belpasso (Catania) questa mattina

Redazione