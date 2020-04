Ventiquattro contagi a Belpasso (Catania) al Covid-19. Ben quattro in più di ieri. Un dato incredibile, soprattutto se si tiene conto che si registra in controtendenza con quello regionale. Che succede? Dalle autorità competenti arriva solo silenzio: viene fornito il “numero”, freddo, privo di una spiegazione che possa orientare i cittadini a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro.

Non sappiamo se questi casi riguardano solo la città o anche le frazioni, non sappiamo i motivi di questi aumenti così repentini, non sappiamo praticamente nulla. Quindi allo stato la situazione è questa: 19 positività, 3 decessi e 2 guariti. Stop. Fine delle trasmissioni, mentre in redazione continuano ad arrivare lamentele di cittadini che reclamano più notizie (nomi dei contagiati compresi). E noi a rispondere che non possiamo infrangere la legge sulla privacy, perché attualmente l’unica autorità autorizzata a dare notizie è l’Asp. E però crediamo che a questo punto la stessa Asp non possa continuare a non dare altre notizie.

Il sindaco Daniele Motta dice: “Sembrava una serena giornata di festa piena di speranza fino a quando qualche ora fa ho ricevuto comunicazione dall’ASP dove leggo che oggi ci sono 4 (QUATTRO) casi in più. Sinceramente non sapevo come comunicarvi questa notizia quindi lo scrivo e basta”.

E poi: “Sono riuscito a contattare due di questi nuovi casi che sono in isolamento domiciliare e presentano sintomi leggerissimi, gli altri due proverò a contattarli nelle prossime ore. E’ stato un duro colpo apprendere questa notizia soprattutto in un momento in cui programmiamo l’avvio della fase2. La battaglia si preannuncia più insidiosa del previsto ma sono certo che rispettando le regole e usando la prudenza e il buon senso ne verremo a capo”.

Questo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991.

Nella foto: Belpasso (Catania) vista dall’alto

Redazione