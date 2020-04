Aumentano a 15 (3 più di ieri) i casi di contagio al Covid-19 che si registrano a Belpasso (Catania), con 3 decessi che si sono verificati negli ultimi giorni (gli ultimi fra ieri e oggi), e un guarito. E’ la notizia fornita stasera dal sindaco Daniele Motta nel suo bollettino quotidiano. Un bilancio sul quale preferiamo non fare commenti, che in un momento del genere potrebbero apparire fuori luogo. Una sola frase: “Restiamo a casa”. Per il bene di tutti.

E’ preoccupato il sindaco e lo dice a chiare note: “Per lo scarso senso di RESPONSABILITA’ dimostrato da parecchi concittadini – scrive – , oggi ho emanato un’Ordinanza che obbliga chiunque si rechi presso un’attività commerciale ad usare la mascherina. Chi non l’avesse, può usare foulard o sciarpe, ma naso e bocca devono essere coperti. La multa è di 500 euro per i cittadini e per le attività commerciali che permettono l’ingresso a chi non ha la mascherina”.

Il sindaco Daniele Motta ricorre a misure ancora più drastiche rispetto a quelle delle settimane precedenti e dispone l’uso della protezione facciale per tutti gli abitanti. La parola che oggi il primo cittadino etneo vuole usare è “responsabilità”, “quella che ogni cittadino – dice – dovrebbe avere quando, in un periodo come questo, tutti indistintamente posso essere vettori inconsapevoli del virus”.

“La mancanza di RESPONSABILITA’ – aggiunge Motta – provoca comportamenti sconsiderati o spocchiosi che mettono a rischio se stessi ma soprattutto gli altri”.

“Nelle ultime ventiquattro ore – aggiunge – il bilancio è stato pesantissimo, con due decessi e tre nuovi casi. La città piange queste morti e tutti noi ci sentiamo quasi increduli assistendo quello che sta succedendo”.

“A riaccendere la speranza – seguita Motta – è la notizia di un nostro concittadino dimesso dall’ospedale che dovrà affrontare adesso un ulteriore periodo di quarantena, ma il peggio è passato”.

“Un altro motivo di gioia – afferma – è che i nostri due concittadini bloccati da settimane in Laos sono finalmente tornati a casa e subito si sono posti in quarantena: ringraziamo la Farnesina per il lavoro svolto”.

“Oggi – aggiunge il primo cittadino – vorrei ringraziare l’industria dolciaria Condorelli per aver donato oltre 300 pezzi tra colombe e uova di Pasqua che faranno felici tanti bambini. Ringrazio inoltre tutti quelle persone che a diverso titolo si stanno occupando degli anziani in un momento di forte isolamento soprattutto per loro. Ricordo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991”.

Nella foto: piazza Duomo di Belpasso e la Chiesa dedicata a Maria Santissima Immacolata

Redazione