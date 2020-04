Non solo lotta al crimine organizzato, o interventi per omicidi, per rapine, per spaccio di droga, per furti e per tanto altro. Ma solidarietà verso le fasce più deboli. Questo lo spirito del gesto con il quale ieri i Carabinieri della Compagnia di Acireale – in sintonia con quianto avvenuto in altre città – hanno incontrato presso la sede del Centro operativo comunale il sindaco e il direttore della Caritas.

Nell’occasione i Carabinieri , in questo periodo di particolare difficoltà, hanno voluto manifestare la propria vicinanza alle persone ed ai nuclei familiari meno abbienti donando generi alimentari frutto di una raccolta di donazioni dei militari, consegnandoli simbolicamente ai rappresentanti della comunità acese che hanno espresso il loro ringraziamento per la lodevole iniziativa.

Nella foto: l’incontro di ieri fra i Carabinieri della Compagnia di Acireale, i rappresentanti della Caritas e il sindaco

Redazione