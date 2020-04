Seconda persona guarita dal Covid-19 a Belpasso (Ct), dopo che ieri è stato registrato il 19° caso di contagio. Una contraddizione che rispecchia in pieno i paradossi di questo virus subdolo che si è insinuato nelle nostre vite.

Il bilancio attuale che riguarda il comune etneo è di 14 casi attualmente attivi, 3 decessi e 2 guariti. “Abbiamo il secondo paziente guarito – dice il sindaco Daniele Motta – che dona a tutta la comunità una grande gioia e ci fa capire che questo nemico invisibile non è invincibile. Esprimo a nome di tutta la città un augurio e una preghiera affinché tutti possano guarire”.

“Oggi – prosegue Motta – abbiamo continuato la nostra attività cercando di garantire l’ordinaria amministrazione di un comune e programmare i prossimi mesi cercando di capire che estate sarà”.

“Abbiamo fatto diverse simulazioni – aggiunge – e in base a queste stiamo elaborando tre scenari sui quali costruiremo un piano di lavori ed eventi cercando di dare in massimo aiuto a cittadini ed esercenti”.

“Negli ultimi due giorni – sottolinea Motta – ho però notato che ci siamo un po’ rilassati, c’è tanta gente in giro soprattutto di mattina, siamo arrivati ad un punto cruciale e dai nostri comportamenti sarà delineato il futuro. Capisco che tutti abbiamo un buon motivo per uscire e che siamo davvero stanchi, ma se lo facciamo proteggiamoci e proteggiamo i nostri cari, teniamo sempre altissimo il livello di attenzione”.

Oggi il sindaco ringrazia “la ditta Balestrieri che ha donato 500 kg di pasta di Gragnano I.G.P. che daremo alle associazioni che si occupano di fare distribuzione alimentare”. “Ricordo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991”-

Radazione