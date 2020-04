A Belpasso (Catania) aumenta con costanza quasi quotidiana il numero dei contagiati: oggi sono 20. Un dato che dovrebbe far riflettere in mancanza di altre informazioni. Ma le uniche cose che sappiamo è che la maggior parte dei casi di positività sarebbe circoscritta ad alcune famiglie, e che quest’ultimo contagio, come dice il sindaco Daniele Motta nel resoconto quotidiano, “non è ospedalizzato ed è senza sintomi importanti”.

Il primo cittadino informa la popolazione che “oggi abbiamo posto le basi per ricevere la prima trance dei soldi stanziati dalla regione e nel contempo si sta ultimando la consegna dei buoni spesa statali”.

“Continuano – seguita Motta – i pagamenti per le borse di studio e per il trasporto scolastico con una procedura che ci ha permesso di pagare in un periodo in cui gli sportelli bancari sono chiusi”.

Intanto l’Amministrazione comunale – dice il sindaco – sta programmando “una ipotesi di estate alternativa e a brevissimo pubblicherò la prima proposta su cui stiamo lavorando”.

Questo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione