Svolta nelle indagini di un omicidio per rapina avvenuto sette mesi fa nel palermitano. I carabinieri hanno arrestato quattro persone accusate dell’uccisione di Mercurio Nepa, detto Mike, l’italo americano di 84 anni trovato morto nella sua abitazione di via Venezia a Terrasini (Pa) lo scorso 9 settembre. Sono Donald Cucchiara Di Leo, 35 anni, Dario La Perna, 34 anni, Francesco Lo Piccolo, 34 anni, Gaspare Polizzi, 27 anni.

La svolta è avvenuta grazie alle indagini dei Ris di Messina e alle intercettazioni che hanno permesso di risalire ai presunti autori dell’omicidio. Secondo quanto accertato dai carabinieri i quattro si sarebbero introdotti nell’abitazione del’anziano per rubare contanti e preziosi che l’uomo era solito nascondere in casa. Lo avrebbero legato a mani e piedi ma Nepa, già affetto da patologie pregresse, sarebbe morto come conseguenza di quel trattamento. Era stato un conoscente a trovare il corpo privo di vita dell’anziano che era stato processato e assolto dall’accusa di usura.

Ansa