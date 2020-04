Il coro ‘Santa Venerina Pueri”, già finalista lo scorso novembre al premio ‘Musica contro le mafie’ e fiore all’occhiello dell’Istituto comprensivo Santa Venerina, continua a regalare grandi emozioni, anche a distanza. Nonostante le difficoltà dovute al forzato isolamento, i bambini non si sono persi d’animo e, diretti dal direttore d’orchestra Giuseppe Musumeci, autore anche del testo e della musica, hanno inciso il brano ‘#andràtuttobene’. Una canzone che è un inno alla vita, alla resilienza e soprattutto alla speranza.

I ragazzi sono riusciti così ad abbattere le distanze ed a rivivere l’emozione di cantare insieme. Tra gli interpreti anche la solista Marika Tomarchio, ex alunna della scuola. L’attività del coro è prevista nel progetto “L’ora di lezione non basta”, promosso dall’associazione nazionale “Senza Zaino – Per una scuola comunità”.

Il progetto prevede un sostegno finanziario per dare vita ad una serie di interventi sperimentali che hanno tra gli obiettivi principali il contrasto della povertà educativa e la diffusione di un nuovo modello di scuola fondato sui concetti di inclusione e cooperazione.

“L’idea della canzone, di questo testo così attuale, nasce dalla mente di Giuseppe Musumeci, il direttore del nostro coro, che negli anni ha sempre avuto grande successo, ottenendo anche importanti riconoscimenti a livello nazionale – spiega Mariangiola Garraffo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Santa Venerina – Un progetto realizzato per mettere insieme nuovamente questi bambini, seppur a distanza. Una canzone che parla dell’emergenza Coronavirus ma che evidenzia soprattutto la necessità dei bambini di essere ascoltati in un momento come quello che stiamo attraversando. Devo dire che mi ha emozionata molto”.

