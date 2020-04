Resta in carcere Antonino Speziale il 30enne, minorenne ai tempi dei fatti contestati, condannato a sei anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 per le ferite riportate negli scontri con ultras etnei durante il derby Catania-Palermo. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta che ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera anche per l’emergenza Covid-19.

Secondo il giudice Speziale “continua a non trovarsi in grave pregiudizio dal trovarsi detenuto” rilevando che “nessun caso di Coronavirus risulta ad oggi registrato nella casa circondariale di Caltanissetta” in cui è recluso.. Il ‘fine pena’ per Speziale, condannato ad altri sei mesi di detenzione per avere assistito a un allenamento del Catania mentre era sottoposto a Daspo, è previsto per aprile 2021.

Nella foto: Antonino Speziale, accusato di essere l’autore dell’omicidio preterintenzionale dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti, durante il derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007

Ansa