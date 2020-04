Un tenero gesto di solidarietà. E’ quello che hanno espresso i Carabinieri del Comando provinciale di Catania a tutti i bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli ospedali dell’intera provincia etnea e al personale sanitario che premurosamente si occupa di loro. Un piccolo pensiero alla vigilia della Santa Pasqua.

Nella mattinata di oggi una rappresentanza dei Carabinieri competenti per territorio hanno incontrato all’esterno dei presidi ospedalieri di Catania (“San Marco” e “Rodolico” dell’A.O. – Universitaria “Policlinico” – Vittorio Emanuele”, ARNAS “Garibaldi” e A.O. “Cannizzaro”), di Acireale (“Santa Venera e Santa Marta”), di Caltagirone (“Gravina e Santo Pietro”) e di Bronte (“Castiglione-Prestianni”) i direttori sanitari e i responsabili dei reparti di Pediatria, consegnando uova pasquali per i piccoli pazienti e colombe dolciarie per il personale sanitario.

Gli uomini in uniforme hanno augurato, tramite i responsabili, a tutti i bambini di risolvere i problemi di salute ritornando presto nelle loro famiglie, ringraziando i medici e gli infermieri che festeggeranno la Santa Pasqua al servizio dei piccoli degenti.

Nella foto: un momento dell’offerta dei dolci pasquali dei Carabinieri ai bambini di alcuni ospedali della provincia di Catania

Redazione