Il vescovo di Caltagirone (Catania), mons. Calogero Peri, ricoverato da ieri all’ospedale Gravina, è positivo al Covid-19. E’ il risultato del tampone eseguito dai medici dell’Unità operativa di Igiene pubblica. Sottoposto a esami clinici e radiologici nel pronto soccorso è stato poi trasferito in reparto dove è sottoposto a terapia. Le sue condizioni di salute sono stabili. Mons. Peri aveva avvertito i primi sintomi qualche giorno fa, all’indomani della visita al cimitero. “Vogliamo aggiungere, alla voce della Diocesi e della Città di Caltagirone – afferma in una nota la direzione aziendale dell’Asp di Catania – anche il nostro messaggio di affetto e di solidarietà a mons. Peri, del quale apprezziamo la grande umanità e l’attenzione verso i più fragili e gli ammalati. Siamo sicuri che, anche in questa circostanza il vescovo sarà un’affidabile guida spirituale per tutti gli operatori e per i pazienti”.

Nella foto: il vescovo di Caltagirone (Catania), mons. Calogero Peri

Ansa