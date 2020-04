Primo guarito a Belpasso (Catania) dal Covid-19. Lo annuncia, non nascondendo la propria felicità, il sindaco Daniele Motta nel consueto bollettino serale. “Poco fa – scrive il sindaco – ho ricevuto la comunicazione ufficiale dall’ASP e devo dire che la gioia è stata incontenibile. La battaglia non è finita ma questi segnali ci danno coraggio e nuovo vigore per affrontare il futuro”. Quindi ad oggi i casi totali di Coronavirus sono 18, di cui 14 attivi, 3 deceduti e 1 guarito

“Poco fa – seguita Motta – il Presidente Musumeci ha annunciato una nuova Ordinanza Regionale di graduale riapertura: in buona sostanza si potrà andare nelle proprie campagne a scerbare per evitare incendi, si potrà fare attività fisica all’aperto in prossimità della propria abitazione, i diversamente abili potranno fare una passeggiatina sempre nei pressi della propria abitazione, si potrà fare la consegna degli alimenti anche di domenica e festivi e gli stabilimenti balneari potranno iniziare i lavori in vista della stagione”.



“Non ci sono pazienti in condizioni critiche tra gli ospedalizzati – spiega il primo cittadino – e quelli in isolamento domiciliare hanno sintomi leggeri”.

Il sindaco ribadisce i suoi ringraziamenti alle “nostre sarte e tutte le casalinghe che si sono improvvisate sarte: oggi ho avuto un po’ di tempo in più e ho conteggiato tutte le mascherine che sono state consegnate che arrivano all’incredibile numero di 4780. In un momento in cui tutta l’Italia denunciava la mancanza di mascherine, Belpasso si è autogestito grazie alle nostre donne. GRAZIE. Ricordo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione