Diciannovesimo caso di Covid-19 a Belpasso (Catania), secondo quanto stasera dichiara ufficialmente il sindaco Daniele Motta. E anche se si tratta di un numero elevato, il primo cittadino è portato a rassicurare gli abitanti: “Abbiamo un nuovo caso positivo, ma posso dirvi che non è ospedalizzato, non ha sintomi importanti ed è comunque circoscritto ai nuclei familiari già contagiati”. Il che, tradotto in parole povere, vuol dire che la situazione è sotto controllo dall’Asp, in quanto si tratta di situazioni che riguardano poche famiglie.

I dati quindi sono i seguenti: 19 contagi, 15 attualmente attivi, 3 decessi e 1 guarito.

Fra i ringraziamenti che Motta esprime ai suoi concittadini, colpisce quello nei confronti del mondo del volontariato belpassese, “che, stremato da quasi quaranta giorni di attività ininterrotta, continua a servire con dedizione le famiglie in difficoltà e coordinare e gestire l’emergenza insieme all’amministrazione”.

“Anche oggi – scrive il primo cittadino – si è lavorato in visione di un ritorno alla normalità e di una ripresa della normale attività amministrativa, si sta continuando la pulizia e lo scerbamento del parco urbano a cui seguirà la manutenzione. Si stanno ultimando le procedure per l’utilizzo dei nuovi loculi cimiteriali (72) e la costruzione di una nuova (stecca) di 250 posti. Abbiamo lavorato alla possibile riapertura della piscina comunale e se le direttive governative lo consentiranno non ci faremo trovare impreparati. Stiamo valutando una riapertura parziale degli uffici comunali e una ripresa graduale di tutti i servizi”. Questo l’IBAN per le donazioni: IT 84 C 02008 83870 000105890991.

Nella foto: Belpasso (Catania) vista dall’alto

Redazione