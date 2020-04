A Zafferana Etnea si conta la prima vittima da coronavirus. A darne notizia è il sindaco Salvo Russo che sui social scrive: “Questa mattina ho ricevuto la triste notizia che uno dei nostri compaesani, ricoverato a causa del coronavirus, è deceduto”.

Il primo cittadino parla in modo generico della persona deceduta, senza fornire indicazioni ulteriori, ma dal seguito del comunicato, nella parte in cui utilizza il pronome “lui”, si deduce chiaramente che si tratta di un uomo.

Secondo fonti attendibili si apprende che si tratta dell’anziano di 86 anni ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Acireale. L’anziano, che per giorni è stato intubato, qualche settimana fa era stato estubato e i medici erano apparsi soddisfatti.

Poi l’insorgere di altre complicanze ed infine la morte. “Purtroppo, a – seguita il primo cittadino – non potrà ricevere il saluto dei suoi cari e per lui non potrà essere celebrato neppure il funerale. Al dramma della malattia si aggiunge anche la tristezza di una morte lontana dai propri affetti”.

Alla famiglia del deceduto il cordoglio della città: “In questo momento, tutta la comunità – dice ancora il sindaco – si stringe intorno alla famiglia e le rivolge il più sentito sentimento di cordoglio”.

Secondo i dati ufficiali, risalenti allo scorso 22 marzo, i casi finora accertati di contagio a Zafferana sarebbero cinque: quattro in una sola famiglia e il giovane della frazione di Fleri, Alessandro Russo, che ha denunciato pubblicamente su Facebook di essere risultato positivo.

Nelle ultime due settimane non ci sono stati ulteriori aggiornamenti: “La triste notizia di oggi – prosegue Russo – segue giorni di silenzio e nello stesso tempo di speranza”.

Un annuncio seguito da una buona notizia: “Quasi tutti nostri ammalati – sottolinea il sindaco – stanno meglio; alcuni di loro presto torneranno a casa”.

Il primo cittadino torna ad occuparsi della comunicazione dei dati, in merito alla quale tempo fa si era rammaricato palesando la difficoltà ad acquisire delle notizie aggiornate sui casi di positività: “Nonostante da giorni si susseguono in paese notizia circa un nuovo presunto caso di positività, al momento, anche come confermato nell’ultima comunicazione pervenutami ieri alle ore 20.30, non si registra alcuna novità”

E poi: “Capite bene che il mio ruolo mi impone di parlare solo di dati e notizie ufficiali. In nessun caso possono essere aggirati i protocolli dei medici e le norme che disciplinano le regole sulla privacy. Resta, tuttavia, il rammarico di notizie molto spesso frammentarie e di tempi troppo lunghi per avere delle risposte esaustive dagli Enti competenti”.

“Infine – conclude il sindaco – come sapete, il cimitero a causa dell’epidemia in corso è uno di quei luoghi pubblici che deve rimanere chiuso e nessuno di noi potrà far visita ai propri defunti nei prossimi giorni. Per questo motivo, Giovedì Santo, verrà deposta al suo ingresso una ghirlanda. In questi tristi giorni di Pasqua, sia questo l’omaggio di tutta la comunità per i nostri cari che non ci sono più”.

Nella foto: la piazza principale di Zafferana Etnea

Rosalba Mazza