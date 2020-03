Mentre tutti i barbieri e parrucchieri d’Italia sono chiusi per rispettare le disposizioni governative per il contenimento del COVID-19, così come previsto dal decreto dello scorso 25 marzo, a Linguaglossa (Catania) si fa un’eccezione. Una deroga al decreto?, si chiederà il lettore. Nessuna deroga. Semplicemente il fatto che qualcuno crede che le regole valgano sempre per gli altri, così come il contagio del virus, che riguarda sempre il prossimo.

Ecco allora che i Carabinieri della locale Stazione hanno elevato una sanzione amministrativa a due uomini, uno di 34 e l’altro di 50 anni, per inosservanza alle disposizioni governative.

Tutto è avvenuto per caso. I militari erano impegnati nel controllo del territorio e a un certo punto hanno notato un uomo che chiudeva la saracinesca dal lato interno dell’attività commerciale. I Carabinieri, incuriositi dall’operazione, che in questo periodo appare quantomeno anomala, hanno provveduto ad aprire la saracinesca del salone, dove hanno trovato il titolare con un cliente appena servito con tanto di taglio di barba e capelli effettuato da poco. Da Linguaglossa è tutto.

Angelo Conti