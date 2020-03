“L’associazione Antimafia e legalità è sempre pronta a venire in aiuto a quanti, specie in questo periodo, dovessero avere problematiche legate all’usura o, più in generale, dovessero essere vittime della criminalità organizzata. Il contatto può avvenire telefonando al seguente numero 3453080267”.

E’ l’invito-appello che questa associazione con sede a Belpasso (Catania) ma impegnata da anni nell’intera provincia, lancia a tutti i cittadini alle prese con l’usura, con le estorsioni e con la mafia, in un momento di particolare difficoltà economica legata al Coronavirus. Pere questo, il sodalizio “esprime seria preoccupazione per l’emergenza sociale ed economica determinata dalla pandemia”.

“Molte famiglie – si legge nel comunicato – sono allo stremo e cominciano ad avere difficoltà anche a fare la spesa. È concreto il pericolo che, in assenza di interventi immediati da parte dello Stato, molti si rivolgano al perverso circuito dell’usura e alla criminalità organizzata”.

“Tale rischio – prosegue la nota – riguarda anche il mondo dell’impresa, del commercio, dell’artigianato e dei lavoratori autonomi. Ne consegue che potrebbero determinarsi seri pericoli per l’ordine pubblico e per la tenuta democratica de Paese. Pertanto ciascuno deve fare la propria parte”. Antimafia e Legalità sta facendo la sua.

