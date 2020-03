A Belpasso (Catania) salgono a 10 i contagi da Covid-19, uno in più di ieri. Nove sono attualmente “attivi” e uno deceduto. Questo il bollettino serale del sindaco Daniele Motta. Il quale aggiunge: “Oggi ho passato l’intera giornata a studiare l’ultimo provvedimento del Governo. Belpasso riceverà 273mila 613 euro: uso il verbo futuro perché intanto dovrà anticiparli il comune”.

“Domani – prosegue Motta – in giunta delibereremo una variazione di bilancio per questa cifra e inizieremo a stabilire i criteri”.

“Trovo sbagliato – afferma – lasciare la discrezionalità ai comuni su come dividere questi soldi: ogni ente adotterà criteri diversi con il risultato di creare ancora più confusione di quanta non ce ne sia già”.

“Vorrei comunque rassicurare tutti – dice ancora – perché a breve avremo un sostanzioso contributo anche dalla Regione e la macchina della solidarietà comunale sta funzionando benissimo”.

“Posso solo dirvi – sottolinea il sindaco – che saranno privilegiate le fasce di popolazione in stato di assoluto bisogno e i nuclei familiari che hanno avuto danni economici derivanti dall’emergenza del Covid 19 (lavoratori dipendenti e attività commerciali). Chi già percepisce strumenti di sostegno economico continuativi verrà messo in coda. Non dimenticheremo comunque nessuno”.

“Oggi abbiamo un caso in più – seguita Motta – . Continuiamo a rispettare le regole e RIMANIAMO A CASA, solo così ne usciremo, il trend dei contagi a livello nazionale sta lentamente calando, quindi questo è il momento in cui non bisogna abbassare la guardia”.

“Oggi – conclude il primo cittadino di Belpasso – a abbiamo consegnato ai cittadini più di 200 mascherine confezionate dalle nostre sarte a cui va il mio grazie”.

Un “grazie”, infine, il sindaco Motta, rivolge “ai cittadini che continuano a donare e all’Azione Cattolica di Belpasso che ha fatto una congrua donazione in buoni spesa”.

Redazione