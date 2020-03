Ci sono anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta (che ha diffuso un messaggio Social per contribuire alla causa), e l’ex attaccante del Catania Calcio Maxi Lopez (argentino, ma legatissimo alla città) tra le personalità che stanno sostenendo l’iniziativa di solidarietà promossa dal Comune di Catania per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Raccolti già 60 mila euro dai mille donatori che in soli due giorni hanno versato un contributo nella piattaforma di crowfounding: gofundme.com/f/catania-aiuta- catania lanciata dal sindaco Salvo Pogliese per sostenere le tante persone che in questi ultimi tempi si trovano in difficoltà economiche per questa pandemia che ha colpito il pianeta.

Da oggi – spiega il Comune di Catania – è possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania anche con bonifico bancario, IBAN: IT43D0200816917000105890235 Causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato al Comune di Catania.

