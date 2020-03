“La Giunta Municipale di Catania, riunita in video conferenza, ha confermato la sospensione dei pagamenti della prima e della seconda rata della Tari, differendo il versamento al Comune in date che verranno successivamente indicate, coerentemente ai provvedimenti che verranno emanati dal Ministero delle Finanze per compensare i mancati introiti al Comune”.

Ne dà notizia lo stesso Comune attraverso un comunicato diffuso agli organi di informazione.

“Con riferimento alle attività commerciali – dice la nota – , l’Amministrazione Comunale ha anche sospeso i pagamenti permanenti o temporanei delle concessioni del suolo pubblico, con riferimento al solo periodo del mancato utilizzo”.

“La giunta Pogliese – si legge – ha dato mandato agli uffici di provvedere alla sospensione delle rette per gli asili nido comunali”.

“Infine – seguita il comunicato – per sostenere i clienti in difficoltà, Asec Trade, d’intesa col sindaco Pogliese, adotterà ulteriori misure come la sospensione della fatturazione in acconto per i clienti della categoria “commerciale”; rinvio della scadenza dei pagamenti di 30 giorni oppure rateizzazione del pagamento in tre tranche nei tre mesi successivi; mancata applicazione di interessi sui ritardati pagamenti (fino al 30/5/2020); importante riduzione delle tariffe gas (-13,5%) a partire dal mese di aprile”.

Nella foto: il sindaco di Catania, Salvo Pogliese

Redazione