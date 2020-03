Salgono a nove i casi ufficiali di Coronavirus registrati a Belpasso (Catania), secondo la dichiarazione che il sindaco Daniele Motta ha affidato ai Social, “un caso in più – dice – rispetto a ieri: come comunità ci stringiamo alle famiglie che stanno vivendo questo dramma del contagio”.

Lo stesso Motta, nel suo comunicato, scrive: “Le iniziative di solidarietà si moltiplicano a Belpasso e questo mi rende FIERO di essere il sindaco di questa meravigliosa comunità. Solo per fare qualche esempio, a parte quelle dei giorni passati che già conoscete, oggi una ditta ha donato centinaia di vasetti di marmellata, un’altra ditta igienizzante, altri, tessuti, buoni, le sarte cuciono mascherine, le associazioni si sono messe in moto”.

“Abbiamo iniziato a dividere le mascherine già pronte – afferma il sindaco – , ricordo che ne verrà consegnata UNA soltanto a chi esce di casa per un giustificato motivo e ne è sfornito. Vi prego di non fare i ‘furbi’, i quantitativi sono limitati e cerchiamo di garantirne almeno una a famiglia”.

“Oggi – sottolinea Motta – ho firmato un’Ordinanza per la sanificazione delle parti comuni dei condomini: è stata una decisione sofferta, non mi piace ‘imporre’ le cose, ma credo che sia una battaglia che stiamo facendo per noi stessi e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte”.

Nella foto: i giardini pubblici di Belpasso (Catania)

Redazione