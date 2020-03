Salgono a 7 i contagiati ufficiali al Covid-19 a Belpasso (Ct). Lo dichiara su Facebook il sindaco Daniele Motta. Tre casi in più di ieri. Parallelamente a questa emergenza, a Belpasso se ne sta registrando un’altra: “Quella sociale”, afferma il primo cittadino. “Ricevo ogni giorno – dice Motta – decine di messaggi da famiglie che sono in gravi difficoltà economiche e non hanno neppure la possibilità di fare la spesa. Stiamo mettendo a punto una rete solidale e stanzieremo dei fondi comunali. Già le iniziative private di solidarietà si stanno moltiplicando, cercheremo dare una risposta organica a queste famiglie e di coordinare gli aiuti”.

Nella foto: panorama di Belpasso (Catania)

Redazione