Il nuovo assessore comunale a a Palermo all’edilizia privata è il prof. Vincenzo Di Dio, presidente dell’ordine degli Ingegneri, che ho sentito sabato e poi incontrato, chiedendogli di occuparsi della delega specifica”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in conferenza stampa. “Di Dio è un docente universitario, stimato e apprezzato. Già oggi mi ha dato la sua disponibilità e giovedì faremo la presentazione ufficiale perché deve adempiere agli obblighi formali anche con l’Università – ha aggiunto – Di Dio è un professionista che condivide visione e impegno per correttezza e trasparenza. La scelta è anche un segnale ai professionisti, a tutti coloro che non vogliono essere colpiti dai comportamenti irregolari di alcuni. Il suo operato aiuterà il lavoro di trasparenza e di valorizzazione delle professionalità”. L’assessore inizialmente designato Emilio Arcuri, sabato scorso aveva ritirato la propria disponibilità dopo le polemiche legato all’inchiesta che ha coinvolto funzionari del Comune.

Nella foto: Palazzo delle Aquile, sede del municipio di Palermo

Ansa